شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم يظهر بواقى للوجه فى مران الأهلى المصرى إستكمالًا لبرنامجه التأهيلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ظهر المدافع الدولي محمد عبد المنعم، لاعب النادي الأهلى المصري، بقناع واقي للوجه فى مران الفريق اليوم، يأتى ذلك فى إطار إستكمال اللاعب لبرنامجه التأهيلي، إستعدادًا للعودة إلى الملاعب مرة أخري، بعد أجري جراحة على الأنف بعد تعرضه للكسر فى نهاية الشهر الماضي.

ويسير اللاعب بشكل جيد للغاية فى برنامجه التأهيلي الحالى، حيث من المنتظر أن يعود اللاعب إلى الملاعب مع نهاية الشهر الجاري، مما يجعل اللاعب جاهزًا لمباراة طلائع الجيش فى الجولة الرابعة بمسابقة الدوري المصري، والمقرر لها فى مطلع شهر ديسمير القادم



موقف اللاعب من مباراة المقاولون

ولم يتحدد بعد الموقف النهائي للاعب من مباراة المقاولون القادمة فى ربع نهائي كأس مصر، حيث يفضل المدرب السويسري مارسيل كولر عدم المغامرة باللاعب فى هذه المباراة، لا سيما أن الفريق مقبل على العديد من التحديات الهامة، سواء فى الإطار المحلى أو الأفريقي، والتى ستحتاج لجهود اللاعب مع الفريق.



موعد مباراة الأهلى والمقاولون القادمة

ومن المقرر أن يلاقي النادي الأهلى فريق المقاولون يوم الأحد الموافق 11/27 القادم، فى الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.