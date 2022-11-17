عام / أمين منطقة حائل ‏يطلق حملة ” تعـزيز الامتثال “‏ ‏

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حائل 23 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 17 نوفمبر 2022 م واسأطلق أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي ‏أمس ، حملة ” تعـزيز الامتثال “‏ ضمن برامج الأمانة في تعزيز الامتثال وتمكين المراقب البلدي.وتهدف الحملة إلى تعزيز الأعمال الرقابية ضمن نطاق البلديات الفرعية الثلاث بمدينة ‏حائل (بلدية الشمال/بلدية الوسط/بلدية الجنوب) على نطاق 20 بلدية تابعة ومرتبطة ‏، بحضور عدداً من المسؤولين في الوكالة المساعدة للتراخيص والامتثال ووكلاء ورؤساء البلديات ومديري عموم الأمانة , وذلك بمبنى الأمانة .وأوضح المشرف العام على الإعلام والتواصل المؤسسي المهندس سعود بن فهد آل علي أن المبادرة تركز على تعزيز قدرات المراقبين وتكثيف الجولات الرقابية لرفع نسب ‏الامتثال للاشتراطات البلدية والحد من التشوهات البصرية في المباني والحفريات ‏والمحلات التجارية، مبيناً أنه تم استقطاب 34 مراقباً من البلديات المرتبطة ضمن جهود أمانة المنطقة لدعم وتعزيز قدرات المراقبين ولتعزيز عمليات الرقابة ‏في البلديات الفرعية بالمدينة ‏حيث تم تأهيلهم خلال الأيام الماضية بورش عمل ودورات مكثفة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.// انتهـى /13:46ت م0091





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