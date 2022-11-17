عام / أمين منطقة حائل ‏يطلق حملة ” تعـزيز الامتثال “‏ ‏

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حائل 23 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 17 نوفمبر 2022 م واس
أطلق أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي أمس ، حملة ” تعـزيز الامتثال “ ضمن برامج الأمانة في تعزيز الامتثال وتمكين المراقب البلدي.
وتهدف الحملة إلى تعزيز الأعمال الرقابية ضمن نطاق البلديات الفرعية الثلاث بمدينة حائل (بلدية الشمال/بلدية الوسط/بلدية الجنوب) على نطاق 20 بلدية تابعة ومرتبطة ، بحضور عدداً من المسؤولين في الوكالة المساعدة للتراخيص والامتثال ووكلاء ورؤساء البلديات ومديري عموم الأمانة , وذلك بمبنى الأمانة .
وأوضح المشرف العام على الإعلام والتواصل المؤسسي المهندس سعود بن فهد آل علي أن المبادرة تركز على تعزيز قدرات المراقبين وتكثيف الجولات الرقابية لرفع نسب الامتثال للاشتراطات البلدية والحد من التشوهات البصرية في المباني والحفريات والمحلات التجارية، مبيناً أنه تم استقطاب 34 مراقباً من البلديات المرتبطة ضمن جهود أمانة المنطقة لدعم وتعزيز قدرات المراقبين ولتعزيز عمليات الرقابة في البلديات الفرعية بالمدينة حيث تم تأهيلهم خلال الأيام الماضية بورش عمل ودورات مكثفة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
// انتهـى /
13:46ت م
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www.spa.gov.sa/2402024
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Source spa.gov
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