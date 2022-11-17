أكثر من 19 ألف عملية بمستشفيات صحة عسير

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المناطق_واس

تمكنّت الفرق الطبية في مستشفيات صحة عسير من إجراء أكثر من 19 ألف عملية خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي 2022م.

وأضحت أنه تم إجراء 19776 عملية في مختلف التخصصات في مستشفيات عسير المركزي، وأحد رفيدة العام ومحايل العام وخميس مشيط العام وسراة عبيدة العام وظهران الجنوب العام والنماص العام وبلّسمر العام والمجاردة العام ورجال ألمع العام ومستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال ومستشفى أبها للولادة والأطفال .

وشملت العمليات التي تم إجراؤها 147 عملية سمنة، و59 جراحة قلب وصدر ، 434 عملية أسنان ، و 2588 عملية أنف وأذن وحنجرة ، 3749 عملية جراحة عامة ، و374 عملية في جراحة الأعصاب ، و3492 عملية في أمراض النساء والولادة ، و1261 عملية في تخصص العيون.

كما تم إجراء 270 عملية في جراحة الفم ، و 3703 عمليات في جراحة العظام ، و699 عملية في جراحة الأطفال ، و 692 جراحة تجميلية ، و1993 جراحة مسالك ، و315 جراحة أوعية دموية .

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Source almnatiq

