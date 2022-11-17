“الخطوط السعودية” شريك الطيران الرسمي لنادي نيوكاسل خلال رحلته للمملكة

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أعلنت الخطوط الجوية ا السعودية، عن تعاونها مع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بالتزامن مع تحضيرات النادي لخوض معسكره التدريبي المزمع إقامته بمدينة الرياض في ديسمبر المقبل، لتصبح بذلك شريك الطيران الرسمي لجولة النادي.

وأوضحت الشركة أنه بموجب اتفاقية التعاون التي يسافر خلالها نادي نيوكاسل يونايتد إلى مدينة الرياض على متن خطوطها سيتم إطلاق منصة رقمية Saudia-newcastleunitedfc.com تقدم للجمهور تجارب استثنائية وفرصاً للفوز بباقة من الجوائز، بما في ذلك لقاء لاعبي فريق نيوكاسل يونايتد، وحضور مباريات النادي على أرضه في ملعب سانت جيمس بارك.

يُذكر أن فريق نيوكاسل يونايتد سيخوض مباراة ضد نادي الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022.



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Source akhbaar24

