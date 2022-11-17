“رينارد” يجتمع بـ “بخاري” لهذا السبب

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أفادت مصادر بأن المدير الفني للمنتخب الوطني، الفرنسي إيرفي رينارد، قد عقد اجتماعًا مع حارس مرمى الأخضر أمين بخاري وأبلغه باستمراره مع بعثة الأخضر رغم استبعاده.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن رينارد أوضح لبخاري أن سبب بقائه مع البعثة يعود للحاجة له في التدريبات مع الحراس الثلاثة الآخرين.

وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن رينارد توجه بالشكر لبخاري على حماسه خلال التدريبات، موضحًا له شموله في لوائح الحوافز والمكافآت، إضافة إلى العقوبات أسوة ببقية اللاعبين.



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Source akhbaar24

