نجم الأخضر يقترب من الاحتراف الأوروبي بعد مونديال قطر 2022

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رددت تقارير صحفية عالمية، أن سعود عبدالحميد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، والمنتخب السعودي، قريب من الاحتراف الأوروبي، خاصة بعد ظهوره في قائــــمة الأخضر استعدادًا لـ “مونديال قطر 2022”.

ومن المقرر، أن تنطلق فعاليات كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة في الــــفترة ما بين 20 نوفمبر، وحتى 18 ديسمبر المقبل، حيث يكشف المنتخب السعودي عن نفسه في افتتاح المونديال بمقابلة الأرجنتين.

قرعة المونديال، يقع منتخب الأخضر في المجموعة الثالثة، برفقة منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك، حيث يرغب الصقور الخضراء في تحقيق نتائج إيجابية رغم صعوبة المجموعة من أجل الصعود للدور الثاني.

وكشفت مجموعة الأبحاث “CIES_Football”، عن القيمة التسويقية للمنتخبات الـ32 ونجومهم، قبل انطلاق البطولة رسميًا، حيث حل الأخضر في المركز الـ28 عالميًا والـ3 عربيًا، فيــما تصدر القائمة منتخب إنجلترا، وجاء خلفه البرازيل، فرنسا، إسبانيا.

وبلغت القيمة التسويقية لـ “المنتخب السعودي” الأول لكرة القدم، حوالي 49 مليـــون يورو، حيث بلغت قيمة اللاعب سعود عبد الحميد منفردًا حوالي 5 ملايين يورو، كأغلى لاعب في قائمة الفريق المُشارك بالمونديال.

ورشحت الصحف العالمية، سعود عبدالحميد لـ”الاحتراف” في أوروبا، عقب بطولة كأس العــالم قطر 2022؛ خاصة مع صغر سنه وتألقه بشكل كبير، وهو ما يُمكن أن يدعم خزينة نادي الهلال، بحوالي أكثر من 20 مليون ريال سعودي.

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Source almnatiq

