أمير القصيم يستقبل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

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المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه بالإمارة اليوم، معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الذي يزور المنطقة حالياً.

ونوّه سموّه بما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام وعناية بكل ما يخدم المواطن من المشروعات التنموية، مشيداً بجهود أمانة المنطقة في تنفيذ المشروعات البلدية بالمنطقة ومحافظاتها ومراكزها.

من جانبه أثنى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على ما تشهده منطقة القصيم من تطور ونمو في مختلف المجالات.

وجرى خلال الاستقبال بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالتنمية في المنطقة من حيث الإسكان والخدمات البلدية.

حضر اللقاء وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي.

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Source almnatiq

