وزير الرياضة يهنئ اللاعبة “دنيا” لفوزها ببرونزية في بطولة العالم للتايكوندو

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هنأ وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لاعبة المنتخب الوطني الأول للتايكوندو، دنيا أبو طالب، بمناسبة فوزها بالميدالية البرونزية بوزن -49 كجم في بطولة العالم للتايكوندو للكبار، المقامة في مدينة جوادالاجارا المكسيكية، بمشاركة 122 دولة.

وقال”الفيصل”: “أبارك لبطلتنا ‘دنيا أبو طالب’ تحقيق برونزية بطولة العالم للتايكوندو للكبار.. نفتخر بك وبإذن الله تألق مستمر ودائم .. ألف مبروك”.

وتعد الميدالية التي حصدتها “دنيا” أول ميدالية في تاريخ التايكوندو السعودي للسيدات، وتمكنت من الفوز بها بعد سلسلة من الانتصارات، حيث تغلبت في دور الـ 64 على لاعبة المنتخب الكازاخستاني، كابانوفا بوتاكوز بجولتين مقابل لا شيء.

وتغلبت بعد ذلك على لاعبة منتخب ألمانيا، سوفارادا كيشكالت، المصنفة الثامنة عالمياً في جولتين مقابل جولة واحدة في منافسات الجولة الـ 32، وفي دور الـ 16 تغلبت على لاعبة المنتخب المصري، شهد الحسيني المصنفة التاسعة عالمياً حيث تجاوزتها بجولتين مقابل لا شيء.

وتأهلت اللاعبة “دنيا” للدور الـ 8 لتتجاوز الإسبانية المصنفة الأولى على العالم “أدريان إيجليساس” صاحبة ذهبية بطولة العالم للمرأة وفضية أولمبياد طوكيو 2020، ثم واجهت في دور نصف النهائي الصينية كين قو، ولم تتمكن من التغلب عليها لتنال بذلك الميدالية البرونزية.

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Source akhbaar24

