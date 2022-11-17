“هيئة النقل” تطلق منافسات”تحدي النقل” بجوائز 500 ألف ريال

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أعلنت الهيئة العامة للنقل، إطلاق منافسات “تحدي النقل”، أحد أهم الأحداث النوعية والداعمة للابتكار والتطوير وإيجاد حلول لأكبر التحديات المعاصرة التي تواجه قطاع النقل في المملكة.

وأشارت الهيئة إلى أن التسجيل في التحدي سيكون من اليوم 17 نوفمبر وحتى 4 من ديسمبر من العام الجاري، فيما ستنطلق الفعاليات يوم 22 ديسمبر المقبل ولمدة 3 أيام كاملة.

وأفادت بأنه سيتم ترشيح 3 فرق من قبل لجنة التحكيم للفوز بالمراكز الثلاثة الأولى، وبجوائز يصل مجموعها إلى 500 ألف ريال سعودي، شاملةً مختلف أنواع الدعم والتبني والتطوير.

وأبانت أن المشاركين سيُقيمون في المقرّ المخصص للحدث بالرياض، بهدف تسخير كامل الوقت والجهد للمشاركين لتطوير مشاريعهم وبنائها بالتعاون مع أفراد فريقهم، وسيقودهم ويوجّههم مرشدون ذوو خبرة، تعيّنهم الهيئة.

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Source akhbaar24

