“الخطوط السعودية” شريك الطيران الرسمي لجولة نادي نيوكاسل يونايتد

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أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية، عن تعاونها مع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بالتزامن مع تحضيرات النادي لخوض معسكره التدريبي المزمع إقامته بمدينة الرياض في ديسمبر المقبل, لتصبح بذلك شريك الطيران الرسمي لجولة النادي.

وبموجب اتفاقية التعاون هذه، التي يسافر خلالها نادي نيوكاسل يونايتد إلى مدينة الرياض على متن الخطوط السعودية، تطلق ” الخطوط ” منصة رقمية Saudia-newcastleunitedfc.com تقدم للجمهور تجارب استثنائية وفرصاً للفوز بباقة من الجوائز، بما في ذلك لقاء لاعبي فريق نيوكاسل يونايتد، وحضور مباريات النادي على أرضه في ملعب سانت جيمس بارك.

يُذكر أن فريق نيوكاسل يونايتد سيخوض مباراة ضد نادي الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022.

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Source almnatiq

