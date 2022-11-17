عام/ جامعة الأميرة نورة تُشارك في المعرض الدولي “إكسبو أصحاب الهمم”

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الرياض23 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 17 نوفمبر 2022 م واستُشارك جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، في معرض “إكسبو أصحاب الهمم الدولي” في مدينة دبي، المقام في الفترة 15- 17 نوفمبر 2022م، والذي يهدف إلى توفير الحلول الذكية، والتقنيات المتطورة لأصحاب الهمم في منطقة الشرق الأوسط.وتهدف مشاركة الجامعة إلى تفعيل دورها التعليمي والاجتماعي انطلاقًا من رؤية المملكة2030، التي تُعنى بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص تعليمية مناسبة، بما يضمن تزويدهم بالمعارف والمهارات التي تؤهلهم لنيل فرص العمل المناسبة، ويكفل اندماجهم بالمجتمع كأشخاص فاعلين ومنتجين.ونفّذت الجامعة في المعرض 4 ورش تدريبية في مجال تعزيز جودة الحياة لذوي الإعاقة وذويهم والمختصين وهي: (التوعية عن أهم الأجهزة والأدوات المساعدة، التوعية وتثقيف الأهالي عن الإعاقة السمعية، نوعية النشاط البدني لذوي الإعاقة، تعزيز جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات).واستعرض جناح الجامعة المشارك عدة مواد إعلامية عبر شاشاتها التفاعلية والمرئية، توضح إنجازات الجامعة المتعلقة بجهودها المقدمة لذوي الإعاقة، وسلّطت الضوء على أبرز المشاريع والاختراعات الرقمية للطالبات التي تخدم ذوي الإعاقة، وكذلك الأبحاث المقدمة من أعضائها الأكاديميين التي تهتم بالإعاقات، وأهم الاعتمادات والشهادات ذات العلاقة التي حصلت عليها الجامعة.وتأتي مشاركة الجامعة حرصًا منها على الحضور والتفاعل في المعارض المحليّة والدوليّة؛ لإبراز دور الجامعة وإنجازاتها، وتحقيق التكامل بينها وبين القطاعات الحكومية والمؤسسات التعليمية والاجتماعية ذات الأهداف المشتركة؛ للعمل معًا من أجل تنمية مستدامة، وإعداد أجيال منافسة تسهم في دفع عجلة التقدّم، وتحقيق أهداف رؤية الوطن.//انتهى//13:41ت م0090

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