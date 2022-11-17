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شكرا لقرائتكم الكلية التقنية العالمية للطيران تعلن بدء التسجيل لحملة الثانوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - البرنامج التدريبي:
– تقدم الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض شهادة الدرجة الجامعية المتوسطة (الدبلوم) من خلال البرامج التدريبية التالية:
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1- المسار المدني:
– صيانة هياكل ومحركات الطائرات.
2- المسار العسكري:
– برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف في إحدى القطاعات العسكرية المشاركة:
– صيانة إلكترونيات الطائرات.
– صيانة ميكانيكا الطائرات.
– نظم الطائرات بدون طيار – ميكانيكا.
– نظم الطائرات بدون طيار – إلكترونيات.
– نظم الطائرات بدون طيار – اتصالات.
مدة البرنامج:
– يمتد البرنامج التدريبي بالكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض إلى ثلاث سنوات وتتوزع على المراحل التالية:
1- السنة التحضيرية:
– برنامج مكثّف في اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات.
2- سنة الدبلوم المشارك
– المهارات والمعلومات الأساسية للتخصص والتطبيقات العملية.
3- سنة الدبلوم:
– دراسة المهارات التطبيقية والفنية للتخصص بكثافة وأكثر دقة.
4- يتضمن خلال فترة البرنامج التحاق المتدربين في أنشطة تلمذة مهنية (تدريب على رأس العمل) لمدة 200 ساعة مع احد شركاء صناعة الطيران داخل الكلية.
مزايا البرنامج:
1- مكافأة مالية أثناء فترة التدريب.
2- دبلوم معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
3- فرصة ترشيح الطلاب المتميزين خلال الفترة التدريبية لعروض رعاية وظيفية.
4- مساعدة الخريجين بتوفير فرص وظيفية لما يتطلبه احتياج سوق العمل.
متطلبات التسجيل:
1- أن يكون المتقدم سعودي أو من أم سعودية.
2- أن يكون المتقدم خريج مرحلة (الثانوية العامة للعلوم الطبيعية) أو (المعاهد الثانوية الصناعية) خلال الخمس سنوات الماضية. والأولوية لمن حصل على معدل التراكمي %90 فأعلى.
3- إكمال المتقدم اختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم والأولوية لمن حصل على درجة القدرات العامة 70 فأعلى.
4- اجتياز اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية.
5- اجتياز المقابلة الشخصية.
التفاصيل:
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موعد التقديم:
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/04/26هـ الموافق 2022/11/20م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
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