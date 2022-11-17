شكرا لقرائتكم الكلية التقنية العالمية للطيران تعلن بدء التسجيل لحملة الثانوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - البرنامج التدريبي:

– تقدم الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض شهادة الدرجة الجامعية المتوسطة (الدبلوم) من خلال البرامج التدريبية التالية:

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1- المسار المدني:

– صيانة هياكل ومحركات الطائرات.

2- المسار العسكري:

– برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف في إحدى القطاعات العسكرية المشاركة:

– صيانة إلكترونيات الطائرات.

– صيانة ميكانيكا الطائرات.

– نظم الطائرات بدون طيار – ميكانيكا.

– نظم الطائرات بدون طيار – إلكترونيات.

– نظم الطائرات بدون طيار – اتصالات.

مدة البرنامج:

– يمتد البرنامج التدريبي بالكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض إلى ثلاث سنوات وتتوزع على المراحل التالية:

1- السنة التحضيرية:

– برنامج مكثّف في اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات.

2- سنة الدبلوم المشارك

– المهارات والمعلومات الأساسية للتخصص والتطبيقات العملية.

3- سنة الدبلوم:

– دراسة المهارات التطبيقية والفنية للتخصص بكثافة وأكثر دقة.

4- يتضمن خلال فترة البرنامج التحاق المتدربين في أنشطة تلمذة مهنية (تدريب على رأس العمل) لمدة 200 ساعة مع احد شركاء صناعة الطيران داخل الكلية.

مزايا البرنامج:

1- مكافأة مالية أثناء فترة التدريب.

2- دبلوم معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

3- فرصة ترشيح الطلاب المتميزين خلال الفترة التدريبية لعروض رعاية وظيفية.

4- مساعدة الخريجين بتوفير فرص وظيفية لما يتطلبه احتياج سوق العمل.

متطلبات التسجيل:

1- أن يكون المتقدم سعودي أو من أم سعودية.

2- أن يكون المتقدم خريج مرحلة (الثانوية العامة للعلوم الطبيعية) أو (المعاهد الثانوية الصناعية) خلال الخمس سنوات الماضية. والأولوية لمن حصل على معدل التراكمي %90 فأعلى.

3- إكمال المتقدم اختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم والأولوية لمن حصل على درجة القدرات العامة 70 فأعلى.

4- اجتياز اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية.

5- اجتياز المقابلة الشخصية.

التفاصيل:

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موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/04/26هـ الموافق 2022/11/20م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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