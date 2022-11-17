شكرا لقرائتكم مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ35 مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي سجلت أعلى درجة حرارة اليوم الخميس في المملكة.

وأوضح المركز في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة اليوم بـ35 مئوية، فيما سجلت كلا من جدة والدمام 34 درجة مئوية.

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توقعات طقس اليوم

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق الباحة، عسير وجازان، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق (الحدود الشمالية ، الجوف، حائل، الشرقية ).

بينما سجلت الباحة وأبها أقل درجة حرارة اليوم الخميس بـ10 درجات مئوية، وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: