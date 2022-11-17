شكرا لقرائتكم ولي العهد: نتطلع لتعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية في جميع المجالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حرص المملكة على تعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية في شتى المجالات.

وقال ولي العهد، خلال لقائه فخامة الرئيس يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، وذلك بالمقر الرئاسي في العاصمة الكورية سيئول: “تأتي هذه الزيارة لبلدكم الصديق تزامناً مع مرور 60 عاماً على إنشاء العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا بما يؤكد رغبة بلدينا في الاستمرار في ترسيخ أسس هذه العلاقة التاريخية والعمل على استكمال الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون في جميع المجالات وأخذاً في الاعتبار ما يتركز عليه كل من بلدينا الصديقين من ثقل سياسي واقتصادي وإقليمي ودولي وعضوية بلدينا في مجموعة العشرين فإننا نسعى إلى تكثيف العمل المشترك لمواجهة كل ما يهدد الأمن والسلم الدوليين ويؤثر على أمن الطاقة وسلامة سلاسل الإمداد”.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان “لقد شهدت العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا تطوراً كبيراً خلال العقود الستة الماضية نتج عنها شراكة استراتيجية مثمرة للبلدين ومن أجل المحافظة على مكتسبات هذا العلاقة، فإننا حرصنا دائماً على تكثيف التشاور والتنسيق مع بلدكم الصديق بما يحقق التطلعات الاقتصادية الطموحة وبناء مستقبل أفضل للمنطقة والعالم خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يشهدها عالمنا اليوم، وفي هذا الصدد نشير إلى التعاون الوثيق ضمن إطار الرؤية السعودية الكورية 2030 ونُشيد بما تم خلالها، كما نتابع باهتمام كبير منجزات اللجان المشتركة بين بلدينا، ونتطلع إلى رفع وتيرة التنسيق الاستثماري وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونؤكد على أهمية الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة والمتاحة للتعاون بين بلدينا، ونشيد في هذا السياق بالنمو الإيجابي في السنوات الماضية لمعدلات التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا، أكرر شكرنا وتقديرنا لفخامتكم على حرصكم على الارتقاء في العلاقة بين البلدين الصديقين”.