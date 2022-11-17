شكرا لقرائتكم الزكاة والجمارك: شرطان لإعفاء الشحنات الشخصية من الرسوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على ضرورة توفر شرطين من أجل إعفاء الشحنات الشخصية من الرسوم الجمركية.

وقالت الهيئة، في ردها على استفسار أحد المغردين على “تويتر”، إن الشحنات الشخصية تُعفى من الرسوم الجمركية في حال كان إجمالي قيمة المشتريات أقل من 1000 ريال، وعدم وجود متطلب إذن فسح من أي جهة أخرى.

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الفاتورة وبوليصة الشحن

وأشارت إلى ضرورة إرفاق البيان بمستندي الفاتورة وبوليصة الشحن.

وأشارت إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمة “استرداد الرسوم الجمركية”، يجب زيارة موقع الهيئة واختيار “طلب استرداد الرسوم”، وتعبئة النموذج مع إرفاق المستندات والبيانات المطلوبة، ثم تقديم الطلب.