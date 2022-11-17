شكرا لقرائتكم 29 مليار دولار قيمة اتفاقات المملكة مع سيؤول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن وزير الاستثمار خالد الفالح، اليوم الخميس، توقيع 26 اتفاقية بقيمة 29 مليار دولار خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية.

استثمارات بالمليارات

وأكد الفالح، خلال حديث مع قناة العربية، أن مشروع شاهين الذي يتم توقيع اتفاقيته اليوم، يشكل أكبر استثمار أجنبي في كوريا بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار.

وقال وزير الاستثمار السعودي، إن صندوق الاستثمارات العامة سيوقع عددًا من الاتفاقيات مع عدد من الشركات الكورية.

مباحثات سعودية كورية

كانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية قد كشفت، أمس الأربعاء، نقلًا عن مصادر قولها: من المتوقع أن توقع 5 شركات من القطاعين العام والخاص مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي على مذكرة تفاهم للتعاون في مشروع بناء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا.

وتشمل الـ 5 شركات مؤسسة كوريا للطاقة الكهربائية ومؤسسة كوريا للطاقة الجنوبية ومؤسسة الكورية للنفط وشركة بوسكو لصناعة الصلب وشركة سامسونغ سي آند تي.

مصنع الهيدروجين

ويشمل هذا المشروع بناء وتشغيل المصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا لمدة 20 سنة والذي تبلغ مساحته 396 ألف متر مربع في مدينة ينبع السعودية على ساحل البحر الأحمر.

ومن المعروف أن تكلفة المشروع تبلغ 6.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن تبدأ عملية بناء المصنع في عام 2025 حتى عام 2029، وينتج المصنع 1.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر والأمونيا.

تعاون استثماري

وتخطط الشركات الكورية الجنوبية لتلقي معلومات تجارية من صندوق الاستثمارات العامة في وقت لاحق من الشهر الجاري والبدء في دراسات الجدوى المبدئية.

كما ستجري مشاورات مع صندوق الاستثمارات العامة حول دراسات الجدوى وشروط المشاركة في المشروع خلال الربع الأول من العام القادم.

مراسم استقبال

وكان في استقبال سمو ولي العهد بمطار القاعدة الجوية (سوينغ نام ) دولة رئيس وزراء كوريا السيد هان دوك سو.

وقد أجريت لسمو ولي العهد مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الملكي السعودي، والوطني الكوري، واستعراض حرس الشرف.