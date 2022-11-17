إيطاليا تفوز بثلاثية وديًا أمام ألبانيا (صور)

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فاز المنتخب الإيطالي خلال المباراة الودية التي جمعته مساء الأربعاء بنظيره الألباني بثلاثية مقابل هدف.

ورغم افتتاح المنتخب الألباني التسجيل بعد مرور 16 دقيقة عن طريق لاعبه أرديان إسمايلي إلا أن جيوفاني دي لورينزو تعادل بالدقيقة 20 للمنتخب الإيطالي ثم تقدم فينسينزو جريفو بالهدف الثاني في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني سجل الأتزوري هدفًا ثالثًا بالدقيقة 64 عن طريق لاعبه جريفو.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيطالي مباراة ودية أخرى أمام النمسا يوم الأحد المقبل.

يُذكر أن المنتخب الإيطالي عن المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم قطر 2022.





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Source akhbaar24

