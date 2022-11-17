وزير التعليم يعتمد قواعد السلوك والمواظبة “المحدثة”.. ويؤكد أهمية وجود مرجعية قانونية

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اعتمد وزير التعليم يوسف عبدالله البنيان، قواعد السلوك والمواظبة (المحدثة) للطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام، ووجّه بضرورة التقيد بتطبيقها وإلغاء العمل بما سبقها من قواعد.

وقال التعميم الصادر عن وزير التعليم: نظرًا للحاجة لتطوير آليات العمل التربوي بما يحقق رسالة المدرسة في رعاية السلوك، وبما يتناسب مع المرحلة الحالية، ولأهمية وجود مرجعية قانونية تحدد وتنظم الأساليب والإجراءات الواجب اتخاذها تجاه بعض سلوكيات طلاب وطالبات التعليم العام؛ نرفق لكم رمز الاستجابة لقواعد السلوك والمواظبة (المحدثة) للطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام؛ وذلك للتقيد بتطبيقها وإلغاء العمل بما سبقها من قواعد.

واحتوى الكتيب المنظم لقواعد السلوك والمواظبة المحدثة على مقدمة وثمانية فصول، حددت التعامل مع المخالفات السلوكية في المدارس.

وتضمّن الفصل الأول الأدوار والمسؤوليات للعاملين على قواعد السلوك والمواظبة على النحو التالي:

أولًا: مصطلحات قواعد السلوك والمواظبة.

ثانيًا: أهداف قواعد السلوك والمواظبة.

ثالثًا: أساليب وضوابط تعزيز السلوك.

رابعًا: مسؤوليات الأسرة الوقائية.

خامسًا: تقييم السلوك ودرجات فرص التعويض.

سادسًا: الأدوار والمسؤوليات للعاملين على قواعد السلوك والمواظبة.

واشتمل الفصل الثاني على المشكلات السلوكية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية وفق التالي:

أولًا: المشكلات السلوكية من الدرجة الأولى.

ثانيًا: المشكلات السلوكية من الدرجة الثانية.

ثالثًا: المشكلات السلوكية من الدرجة الثالثة.

رابعًا: المشكلات السلوكية من الدرجة الرابعة.

واحتوى الفصل الثالث على المشكلات السلوكية لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، وهي كالتالي:

أولًا: المشكلات السلوكية من الدرجة الأولى.

ثانيًا: المشكلات السلوكية من الدرجة الثانية.

ثالثًا: المشكلات السلوكية من الدرجة الثالثة.

رابعًا: المشكلات السلوكية من الدرجة الرابعة.

خامسًا: المشكلات السلوكية من الدرجة الخامسة.

أما الفصل الرابع فقد تناول مشكلات الطلاب والطالبات تجاه الهيئة التعليمية والإدارية على النحو التالي:

أولًا: المشكلات السلوكية من الدرجة الرابعة.

ثانيًا: المشكلات السلوكية من الدرجة الخامسة.

وخصص الفصل الخامس لتحديد آداب السلوك الرقمي لطلاب وطالبات التعليم العام وفق التالي:

أولاً: آداب السلوك الرقمي العامة.

ثانيًا: آداب السلوك الرقمي في المنصة الرقمية.

وركز الفصل السادس على المشكلات السلوكية للطلاب والطالبات في (التعليم عن بعد) على النحو التالي:

أولًا: المشكلات السلوكية للمرحلة الابتدائية (التعليم عن بُعد).

ثانيًا: المشكلات السلوكية للمرحلتين المتوسطة والثانوية (التعليم عن بُعد).

واستعرض الفصل السابع الأحكام العامة، فيما خُصص الفصل الثامن للمواظبة على النحو التالي:

أولًا: مفهوم المواظبة.

ثانيًا: تقييم المواظبة.

ثالثًا: الحسم من درجات المواظبة.

رابعًا: أحكام عامة في المواظبة.

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Source almnatiq

