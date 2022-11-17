ماسك يعلن رغبته بتعيين مدير جديد لـ “تويتر”

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أعلن مالك تويتر إيلون ماسك أنه يعتزم تقليص دوره في إدارة المنصة، وتعيين قائد جديد للإمساك بزمام الأمور بها.

وأوضح ماسك، يوم أمس (الأربعاء)، أنه يأمل إتمام عملية إعادة الهيكلة التنظيمية للمنصة خلال هذا الأسبوع.

وكان مستثمرون في تسلا قد أبدوا قلقهم بشأن الوقت الذي يخصصه ماسك لعملية إعادة هيكلة تويتر، غير أنه بدد مخاوفهم بأن هناك حاجة إلى اتخاذ بعض التدابير في مرحلة ما بعد الاستحواذ لإعادة تنظيم الشركة ومن ثم تقليص دوره.



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Source akhbaar24

