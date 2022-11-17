مهندس في “بلاك هات” يوضح لـ “أخبار 24” كيفية تسجيل ذبذبات ريموت السيارات لفتح الأبواب

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حظيت فعالية”بلاك هات” العالمية، بمشاركة كبيرة في تحدياتها الست المتمثلة في اختراق السيارة، والهروب من الغرفة، وفك الاقفال، واختراق الدرونز، واختراق الرقائق الالكترونية، واختراق المدينة الذكية.

وأوضح المهندس عبد الله الغامدي المشارك في فعالية اختراق السيارة لـ”أخبار 24″، إمكانية استغلال الثغرات واختراق نظام السيارة.

وأضاف أن الاختراق يتم عن طريق تخزين الذبابات المرسلة عبر الريموت عند فتح السيارة، ومن ثم استخدامها مجدداً بفتح الأبواب أو النوافذ.

وأشار إلى أن الثغرات لا يمكن استغلالها في جميع الموديلات وخاصة الأوروبية، وذلك لوجود تشفير فيها يتغير مع كل فتح.





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Source akhbaar24

