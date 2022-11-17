تنطلق 20 نوفمبر.. شاشات عملاقة وفعاليات رياضية تستقطب جمهور كأس العالم لمنطقة “فان فيستيفال”

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أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن موعد انطلاق فعاليات منطقة “فان فيستيفال” المخصصة لعشاق كرة القدم، ومشجعي مباريات كأس العالم، حيث تبدأ فعالياتها بالتزامن مع المونديال، في 20 نوفمبر الجاري، بملعب “مرسول بارك” في العاصمة الرياض.

وتتيح المنطقة لزوار موسم الرياض مشاهدة المباريات في أجواء جماهيرية تصاحبها العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والمعارض، بخيارات ترفيهية مميزة تتيح للمشجعين الاستمتاع بمباريات كأس العالم، وفعاليات المنطقة التي تستمر حتى 18 ديسمبر2022.

وفي أجواء تفاعلية هيأت منطقة “فان فيستيفال” مسرحًا ضخمًا يضم ثلاث شاشات عملاقة لمتابعة مباريات كأس العالم، فيما سيتمكن الزوار من الاستمتاع بالعديد من العروض الغنائية والفنية والاستعراضية والمتجولة المصاحبة لأحداث المونديال.

وتشكل الساحة الافتراضية منطقة تنافسية جذابة لمحبي الرياضات الإلكترونية، حيث تتيح للزوار الالتقاء بالهواة والمحترفين في بطولات فيفا وفورتنايت والعديد من الألعاب الأكثر شهرة، والتي توظف تقنيات الواقع الافتراضي، فيما يتيح الملعب التفاعلي “Sensorial Field” تجربة حديثة على أرضية تفاعلية لتحدي مهاراتهم الفنية والكروية مع اللاعبين.

ومن خلال منطقة فاشن هايف “Fashion Hive” يمكن للزوار التسوق من المتاجر التي تستعرض الملابس والأحذية بخامات محلية وعالمية، كما سيستمتع الزوار بالعروض المتجولة لفرق ومؤدين محترفين، إضافة إلى منطقة “play zone” وهي منطقة لعب وتحديات متنوعة مثل: Football Billiards,FootballBowling, FootballDarts,Teqball, Panna Cages.

وتقدم المنطقة تجربة منعشة للذاكرة من خلال المتاحف التي تضمها، إضافةً إلى مسيرة الأسطورة الأرجنتينية “مارادونا” من خلال شاشات استعراضية تتناول مسيرته الحافلة من بدايتها وحتى نهايتها، كما تضم متحفًا لنادي نيوكاسل يعرض 10 مجسمات لأشهر لاعبي النادي.



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Source akhbaar24

