المسحل: نأمل في تقديم مستوي بالمونديال يعكس تطور الكرة السعودية

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أشاد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل بالمجهود المبذول من اللجنة المنظمة لتقديم كافة التسهيلات للمنتخبات المشاركة في مونديال قطر.

وقال رئيس الاتحاد السعودي في تصريحات لـbeIN SPORTS: فور صول بعثة الأخضر إلى قطر للمشاركة في المونديال:”نعرف بأن قطر ستنظم نسخة استثنائية بجودة رفيعة”.

وتابع المسحل تصريحات قائلاً:”نأمل أن يقدم المنتخب السعودي أداءا يعكس تطور كرة القدم السعودية”.

ووصلت بعثة المنتخب الوطني إلى دولة قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022، المحدد لها الانطلاق يوم الأحد، وتستمر حتي يوم 18 ديسمبر المقبل.

وكان المنتخب الوطني السعودي، خسر أمام نظيره الكرواتي بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما، الأربعاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في آخر التجارب الودية للأخضر قبل خوض غمار منافسات كأس العالم “قطر 2022”.

ويستهل الأخضر مشواره في المونديال يوم الثلاثاء المقبل عندما يواجه الأرجنتين في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة، قبل أن يواجه بولندا يوم 26 نوفمبر الجاري ليختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة المكسيك يوم 30 من الشهر ذاته.



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Source akhbaar24

