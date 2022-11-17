مكة والرياض تتصدران الحالات المرضية - #عاجل

بلغ إجمالي الحالات التي باشرتها هيئة الهلال الأحمر السعودي الشهر الماضي من عام 2022، أكثر من 67 ألف حالة، منها 47.033 حالة نقلت إلى المستشفيات والمؤسسات الصحية المختلفة، في وقت تصدرت مكة المكرمة والرياض إجمالي الحالات التي تمت مباشرتها.

تصادم مروري

كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي لشهر أكتوبر الماضي، مباشرة 5 حالات مختلفة تم نقلها إلى المستشفيات، ممثلة في: الحالات المرضية، والتصادم المروري، وغياب الوعي، ومشاكل التنفس، ومشاكل الباطنية.

واستحوذت الحالات المرضية على النصيب الأكبر من الحالات التي تمت مباشرتها بـ26 ألف حالة مرضية، تليها حالات التصادم المروري ثانيا بـ15 ألف حالة، وحالات غياب الوعي ثالثا بـ13 ألف حالة، ومشاكل التنفس رابعا بـ5643 حالة، ومشاكل الباطنية خامسا بـ167 حالة.

أقل المناطق

تصدرت منطقة مكة المكرمة إجمالي الحالات التي تم مباشرتها بـ20.594 حالة، تليها الرياض ثانيا بـ17.779، والشرقية ثالثا بـ7.800، والمدينة المنورة رابعا بـ5843، وعسير خامسا بـ4103، والقصيم سادسا بـ3005، وجازان سابعا بـ2037.

واحتلت الحدود الشمالية المرتبة الأولى كأقل المناطق حالات بـ650 حالة، تليها الجوف ثانيا بـ770، ونجران ثالثا بـ799، والباحة رابعا بـ931، وحائل خامسا بـ1527، وتبوك سادسا بـ1870.

19 % غياب وعي

بلغ إجمالي حالات غياب الوعي التي تم مباشرتها 13 ألف حالة بنسبة 19.40%، وتصدرت الرياض حالات غياب عن الوعي بـ2602 حالة، والقصيم ثانيا بـ364 حالة، وتبوك ثالثا بـ153 حالة، والجوف رابعا بـ132 حالة، والباحة خامسا بـ107 حالات.

حالات إسعافية

67 ألف مباشرة للهلال الأحمر

47.033 حالة منقولة

5 حالات باشرها الهلال الأحمر

26 ألف حالة مرضية

15 ألف حالة تصادم مروري

13 ألف حالة غياب للوعي

5643 مشاكل التنفس

167 مشاكل باطنية

أكثر الحالات

مكة: 20.594

الرياض: 17.779

الشرقية: 7800

المدينة: 5843

عسير: 4103

غياب الوعي

الرياض: 2602

القصيم: 364

تبوك: 153

الجوف: 132

الباحة: 107