تصادم مروري
كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي لشهر أكتوبر الماضي، مباشرة 5 حالات مختلفة تم نقلها إلى المستشفيات، ممثلة في: الحالات المرضية، والتصادم المروري، وغياب الوعي، ومشاكل التنفس، ومشاكل الباطنية.
واستحوذت الحالات المرضية على النصيب الأكبر من الحالات التي تمت مباشرتها بـ26 ألف حالة مرضية، تليها حالات التصادم المروري ثانيا بـ15 ألف حالة، وحالات غياب الوعي ثالثا بـ13 ألف حالة، ومشاكل التنفس رابعا بـ5643 حالة، ومشاكل الباطنية خامسا بـ167 حالة.
أقل المناطق
تصدرت منطقة مكة المكرمة إجمالي الحالات التي تم مباشرتها بـ20.594 حالة، تليها الرياض ثانيا بـ17.779، والشرقية ثالثا بـ7.800، والمدينة المنورة رابعا بـ5843، وعسير خامسا بـ4103، والقصيم سادسا بـ3005، وجازان سابعا بـ2037.
واحتلت الحدود الشمالية المرتبة الأولى كأقل المناطق حالات بـ650 حالة، تليها الجوف ثانيا بـ770، ونجران ثالثا بـ799، والباحة رابعا بـ931، وحائل خامسا بـ1527، وتبوك سادسا بـ1870.
19 % غياب وعي
بلغ إجمالي حالات غياب الوعي التي تم مباشرتها 13 ألف حالة بنسبة 19.40%، وتصدرت الرياض حالات غياب عن الوعي بـ2602 حالة، والقصيم ثانيا بـ364 حالة، وتبوك ثالثا بـ153 حالة، والجوف رابعا بـ132 حالة، والباحة خامسا بـ107 حالات.
حالات إسعافية
67 ألف مباشرة للهلال الأحمر
47.033 حالة منقولة
5 حالات باشرها الهلال الأحمر
26 ألف حالة مرضية
15 ألف حالة تصادم مروري
13 ألف حالة غياب للوعي
5643 مشاكل التنفس
167 مشاكل باطنية
أكثر الحالات
مكة: 20.594
الرياض: 17.779
الشرقية: 7800
المدينة: 5843
عسير: 4103
غياب الوعي
الرياض: 2602
القصيم: 364
تبوك: 153
الجوف: 132
الباحة: 107
كانت هذه تفاصيل خبر مكة والرياض تتصدران الحالات المرضية - #عاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.