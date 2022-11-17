جامعة نايف تدعم جهود التصدي للهجرة غير الشرعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار جهودها لدعم التصدي للهجرة غير الشرعية، وقع رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان، والمدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة عثمان بلبيسي، اتفاقية شراكة لدعم إطلاق المركز العربي للتعاون الفني في إدارة الهجرة والحدود.

وأكد البنيان أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار التعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية البناءة بين الجامعة ومؤسسات الأمم المتحدة المتعددة، وفي مقدمتها منظمة الهجرة الدولية التي نفذت خلالها العديد من الأنشطة المشتركة ضمن مذكرتي التفاهم الأولى والثانية الموقعة بين الجانبين في عامي 2011 و2019م، التي بلغت 25 نشاطا علميا وتدريبيا، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستدعم جهود تأسيس المركز العربي للتعاون الفني في إدارة الهجرة والحدود بما يسهم في مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود والتصدي للهجرة غير الشرعية، كما يدعم مساعي المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار، معربا عن تقديره للمنظمة الدولية على تعاونها الدائم وثقتها بالجامعة وبرامجها.

من جهته، أوضح عثمان بلبيسي أن توقيع الاتفاقية يعزز التعاون القائم بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أن إنشاء المركز سيساعد على ترسيخ هذا التعاون المؤسسي، بما يخدم أهداف وغايات المركز في دعم الدول الأعضاء، وتعزيز الجهود في مسارات العلوم الأمنية ومكافحة الجريمة والوقاية منها، وإدارة الهجرة وأمن الحدود؛ لكون الجامعة رائدة في مجالها في المنطقة العربية، والمؤسسة الأكاديمية الأولى في إعداد القادة والخبراء العرب في مجالات الأمن بمفهومه الشامل.

أهداف الاتفاقية

