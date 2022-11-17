شكرا لقرائتكم خبر تسليم 233 ألف مقرر دراسي للفصل الثاني بتعليم عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، تسليم 233,780 مقررا من المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني التي وصلت إلى مستودعاتها، بنسبة بلغت 100 %.

وأوضح مدير تعليم المنطقة الدكتور أحمد العمري، أنه تم تسليم 124,899 مقررا للمرحلة الابتدائية، و61,290 مقررا للمرحلة المتوسطة، و37,071 مقررا للمرحلة الثانوية، و10,520 مقررا للتعليم العالمي.

وأشار إلى أن إجراءات التسليم تمت وفق الخطة الزمنية المعدة لذلك وبشراكة فاعلة من مكاتب التعليم «بنين وبنات»، ومديري ومديرات المدارس.