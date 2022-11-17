الفوزان: التسامح أحد أسس رؤية السعودية 2030

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جاء ذلك، خلال الجلسة الحوارية الثانية التي نظمها المركز بعنوان «ملتقى التسامح 2022»، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، أمس بقاعة مؤتمرات وكالة الأنباء السعودية بمدينة الرياض.وتحدث عن دور الفلسفة في علم الاجتماع، وكيف يمكن أن يتعامل الإنسان مع البيئة التي يعيش ويؤثر ويتأثر فيها، وقيم التسامح بين البشرية جمعاء التي لا يمكن لأي مجتمع أن يتعايش بدونها بسلام، مبيناً أن توحيد المملكة بني على التسامح والعطاء وهو ما استخدمه الملك المؤسس مع من حوله من عداءات في لم شمل القبائل والأسر السعودية تحت مظلة واحدة قوية يستمد منها الفخر والفكر، كما كان النهج الذي سار عليه من بعده أبناؤه الملوك المبني على الأسس التسامحية والعطاء.
جهود مركز الحوار الوطني
- ترسيخ القيم والمبادئ المستمدة من الدين الإسلامي
- إقامة وتنظيم البرامج الاستراتيجية التي تتمثل في إدارة مؤشر التسامح
- الدراسات الاجتماعية واللقاءات الحوارية وبرنامج نسيج
- اثنينية الحوار والديوانيات الحوارية ومعرض الحوار
- 20 برنامجا تدريبيا لتعزيز التسامح في 13 منطقة
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