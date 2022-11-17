شكرا لقرائتكم خبر الفوزان: التسامح أحد أسس رؤية السعودية 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان، أن التسامح أحد أسس رؤية 2030. وسلط الضوء على جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، في الانفتاح للعالم والتعايش مع الآخرين خلال برنامجي القدرات البشرية، وجودة الحياة، المهمين في تعزيز قيم التسامح لكافة أفراد المجتمع، وكأحد أهدافهما الاستراتيجية.

جاء ذلك، خلال الجلسة الحوارية الثانية التي نظمها المركز بعنوان «ملتقى التسامح 2022»، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، أمس بقاعة مؤتمرات وكالة الأنباء السعودية بمدينة الرياض.

وتحدث عن دور الفلسفة في علم الاجتماع، وكيف يمكن أن يتعامل الإنسان مع البيئة التي يعيش ويؤثر ويتأثر فيها، وقيم التسامح بين البشرية جمعاء التي لا يمكن لأي مجتمع أن يتعايش بدونها بسلام، مبيناً أن توحيد المملكة بني على التسامح والعطاء وهو ما استخدمه الملك المؤسس مع من حوله من عداءات في لم شمل القبائل والأسر السعودية تحت مظلة واحدة قوية يستمد منها الفخر والفكر، كما كان النهج الذي سار عليه من بعده أبناؤه الملوك المبني على الأسس التسامحية والعطاء.

جهود مركز الحوار الوطني

