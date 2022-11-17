«السعودية الخضراء» تبرز جهود حماية التنوع البيولوجي بالمناطق البرية

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والتزمت المملكة في إطار مبادرة السعودية الخضراء بحماية 30% من مناطقها البرية والبحرية، وتعمل بالشراكة مع منظمات دولية رائدة، مثل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) على حماية واستعادة أنظمتها البيئية، ومساحاتها الطبيعية الساحرة.وأعلنت المملكة، خلال منتدى مبادرة السعودية الخضراء، أنها ستحقق هدف المبادرة المتمثل في تحويل 30% من مناطقها البرية والبحرية إلى محميات طبيعية بحلول 2030، وتغطي المحميات الطبيعية في المملكة مجموعة متنوعة من المناطق الجغرافية، بما في ذلك الصحاري والغابات والجبال والمناطق الساحلية.
وتعمل المملكة على إنشاء شبكة المناطق المحمية في محافظة العلا، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وبحلول 2023، وستغطي هذه الشبكة مساحة 15 ألف كلم2 من المناطق المحمية، بهدف تعزيز جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي بالمنطقة.
كما تعمل مؤسسة باء على الحفاظ على 38 مليون م2 من صحراء النفود بحلول 2025، وستسهم هذه الخطوة في إطلاق كثير من الحيوانات المحلية، وتأسيس مشروع تجريبي للزراعة المستدامة.
وستسهم المملكة في استصلاح وإعادة تأهيل النظم البيئية، خلال زراعة 600 مليون شجرة بحلول 2030، أي بزيادة تتجاوز 150 مليون شجرة إضافية، مقارنة مع الهدف الأولي لزراعة 450 مليون بحلول 2030.
من جهود المملكة لحماية الحياة الفطرية
- 1200 حيوان مهدد بالانقراض أطلق في الطبيعة
- صندوق بقيمة 25 مليون دولار لتمويل جهود الحفاظ على النمر العربي المهدد بالانقراض
- إعادة إطلاق الوعل النوبي في جبال عسير
- زيادة أعداد المها العربي في المملكة
- رفع معدلات تعشيش السلاحف في رأس بريدي
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