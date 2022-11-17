شكرا لقرائتكم خبر «السعودية الخضراء» تبرز جهود حماية التنوع البيولوجي بالمناطق البرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرزت مبادرة السعودية الخضراء جهود المملكة لحماية التنوع البيولوجي في المناطق البرية والبحرية، حيث تحتضن المملكة مجموعة متنوعة من النظم البيئية، وآلاف الأنواع المستوطنة، كونها من الدول التي تتميز بطبيعتها الخلابة والمتنوعة.

والتزمت المملكة في إطار مبادرة السعودية الخضراء بحماية 30% من مناطقها البرية والبحرية، وتعمل بالشراكة مع منظمات دولية رائدة، مثل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) على حماية واستعادة أنظمتها البيئية، ومساحاتها الطبيعية الساحرة.

وأعلنت المملكة، خلال منتدى مبادرة السعودية الخضراء، أنها ستحقق هدف المبادرة المتمثل في تحويل 30% من مناطقها البرية والبحرية إلى محميات طبيعية بحلول 2030، وتغطي المحميات الطبيعية في المملكة مجموعة متنوعة من المناطق الجغرافية، بما في ذلك الصحاري والغابات والجبال والمناطق الساحلية.

وتعمل المملكة على إنشاء شبكة المناطق المحمية في محافظة العلا، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وبحلول 2023، وستغطي هذه الشبكة مساحة 15 ألف كلم2 من المناطق المحمية، بهدف تعزيز جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي بالمنطقة.

كما تعمل مؤسسة باء على الحفاظ على 38 مليون م2 من صحراء النفود بحلول 2025، وستسهم هذه الخطوة في إطلاق كثير من الحيوانات المحلية، وتأسيس مشروع تجريبي للزراعة المستدامة.

وستسهم المملكة في استصلاح وإعادة تأهيل النظم البيئية، خلال زراعة 600 مليون شجرة بحلول 2030، أي بزيادة تتجاوز 150 مليون شجرة إضافية، مقارنة مع الهدف الأولي لزراعة 450 مليون بحلول 2030.

من جهود المملكة لحماية الحياة الفطرية

