مسح وطني لاضطراب فرط الحركة

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ويستعرض اللقاء مشروع المسح الوطني وبرامج الجمعية، وهي مبادرة أطلقتها «إشراق» كأول دراسة مسحية إحصائية تشمل كل مناطق المملكة بمنهجية علمية دقيقة تقيس نسبة شيوع الاضطراب، وذلك بهدف التعرف على نسبة شيوع الاضطراب بين الأطفال والمراهقين والراشدين والتعرف على الخدمات المقدمة لأصحاب المصلحة في مجال الاضطراب وما يمكن تقديمه لهم أيضا وتحليل أنظمة ولوائح اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في المملكة مساهمين بذلك في تحقيق مستهدفات البعد الصحي في برنامج التحول الصحي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقيم الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه «إشراق» غدا لقاء (المسح الوطني لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في ظل رؤية 2030) بحضور الأميرة موضي بنت خالد وأعضاء هيئة الإحصاء السعودية ومجموعة من الأطباء والمختصين والمهتمين وذلك في مقر مؤسسة الملك خالد.ويستعرض اللقاء مشروع المسح الوطني وبرامج الجمعية، وهي مبادرة أطلقتها «إشراق» كأول دراسة مسحية إحصائية تشمل كل مناطق المملكة بمنهجية علمية دقيقة تقيس نسبة شيوع الاضطراب، وذلك بهدف التعرف على نسبة شيوع الاضطراب بين الأطفال والمراهقين والراشدين والتعرف على الخدمات المقدمة لأصحاب المصلحة في مجال الاضطراب وما يمكن تقديمه لهم أيضا وتحليل أنظمة ولوائح اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في المملكة مساهمين بذلك في تحقيق مستهدفات البعد الصحي في برنامج التحول الصحي.

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