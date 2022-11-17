المملكة تستعرض رؤيتها حول تطوير التعليم في دبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت وزارة التعليم أمس الأول جناحها الخاص في المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم «GESS» المقام في دبي، والذي افتتح فعالياته وزير التربية والتعليم الإماراتي د.أحمد الفلاسي، برعاية نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

وتشارك الوزارة في فعاليات الدورة الـ15 من المعرض، الذي يقام لمدة 3 أيام تحت شعار «تشكيل مستقبل التعليم»، بحضور وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية رئيس الوفد د.ناصر الشلعان، إضافة إلى عدد من مسؤولي قطاعات الوزارة المشاركة في الجناح.

وشهد جناح وزارة التعليم في المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم إقبالا جماهيريا ملحوظا من قبل الزوار في أول أيام المعرض، حيث يقدم جناح المملكة عروضا لأبرز حلول وزارة التعليم والرؤى الإبداعية عبر المنصات التفاعلية التي تتيح للزائر معرفة أبرز المشاريع وما تحقق في مجال التعليم، وذلك عبر شاشات تفاعلية تستعرض الإحصاءات والبيانات الخاصة بمنصة مدرستي ومنصة روضتي، إلى جانب شاشة تفاعلية أخرى تستعرض منصة عين الفضائية.

ويقدم جناح المملكة في المعرض للزوار والضيوف منصة تفاعلية خاصة، تتيح للزائر الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في قطاع التعليم السعودي، وضوابط وآليات استقطاب الطلاب الجامعيين الدوليين للدراسة في المملكة من خلال منصة «ادرس في السعودية»، وكذلك عرض جهود المملكة في التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد، إضافة إلى إبراز جهود الوزارة في خدمة العملية البحثية ممثلة بالمكتبة الرقمية.​

الجناح السعودي

