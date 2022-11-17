تعزيز التعاون السعودي الإندونيسي في مجال الطاقة

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وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجالات البترول والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والهيدروجين النظيف، وتطبيق الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته، للحد من آثار تغير المناخ، والتحول الرقمي، والابتكار، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة.وتشمل التعاون خلال تبادل المعلومات والخبرات في المجالات ذات العلاقة بالمذكرة، وتبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص بين الطرفين، وتنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل، وإجراء الدراسات المشتركة، والعمل على تنمية الشراكات النوعية بين البلدين لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بجميع قطاعات وسلاسل الإمداد وتقنياتها، وتعزيز التعاون بين شركات الطاقة في البلدين الشقيقين.
أهداف مذكرة التفاهم
- تعزيز التعاون في مجالات البترول والغاز والكهرباء
- التعاون في الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والهيدروجين النظيف
- تطبيق الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته، للحد من آثار تغير المناخ
- دعم التحول الرقمي والابتكار والأمن السيبراني
- تعزيز الذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة
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