ولي العهد يعلن تكفل المملكة بترميم المركز الإسلامي في جاكرتا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، تكفل المملكة بترميم المركز الإسلامي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذلك بعد تعرض أجزاء كبيرة من المركز لحادث حريق الشهر الماضي. وتجسد هذه الخطوة تأكيد العلاقات الأخوية التي تجمع السعودية وإندونيسيا الشقيقية. ويأتي إعلان ولي العهد تأكيدا على حرصه واهتمامه بالمراكز الإسلامية في الدول الصديقة والشقيقة كافة، لما لها من دور في تربية الأجيال الناشئة، ونشر سماحة الإسلام ورسالته القائمة على السلام والاعتدال والحوار. ويأتي إعلان ولي العهد تأكيدا على حرصه واهتمامه بالمراكز الإسلامية في الدول الصديقة والشقيقة كافة، لما لها من دور في تربية الأجيال الناشئة، ونشر سماحة الإسلام ورسالته القائمة على السلام والاعتدال والحوار. ماذا يعني تكفل المملكة بترميم المركز الإسلامي؟





يعكس اهتمام وتقدير قيادة المملكة بجمهورية إندونيسيا حكومة وشعبا



يأتي امتدادا لاهتمام المملكة وولاة أمرها بدعم الدول الإسلامية وتلمس احتياجات شعوبها



تحرص المملكة وولاة أمرها على دعم المراكز والمبادرات والمشروعات الإسلامية، التي ترسخ مفهوم الوسطية والاعتدال



تفخر قيادة المملكة دائما بخدمتها للإسلام والمسلمين في جميع بقاع العالم، حيث كرست إمكاناتها وموقعها الإقليمي والدولي لخدمة الإسلام والمسلمين وتقديم المساعدات لهم في مختلف بقاع الأرض



منذ أن تأسست المملكة، اعتنى ولاة أمرها ببناء المساجد وعمارتها، لما للمساجد في الإسلام من منزلة خاصة ومكانة عالية، وتأتي إندونيسيا في مقدمة البلدان التي حظيت بدعم المملكة في هذا المجال، لكونها أكبر بلد إسلامي من حيث عدد السكان



عن مركز جاكرتا الإسلامي مساحته 109.435م2 يضم عددا من المرافق



مسجد بمساحة 2200م2



2200م2 يتسع لـ 20 ألف مصل



20 مركز دراسات بحثية



قاعة مؤتمرات



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