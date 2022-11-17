شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد: نأمل أن تعزز قرارات قمة العشرين نمو الاقتصاد العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، أن المملكة تأمل أن تسهم قرارات قمة قادة دول ‫مجموعة العشرين في دعم التعاون بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي.

وقال في برقية شكر بعثها للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، لدى مغادرته مدينة بالي إثر مشاركته في أعمال القمة: «يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق إثر مشاركتي في قمة قادة دول مجموعة العشرين أن أعرب لكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

كما أود أن أهنئكم على نجاح جمهورية إندونيسيا الشقيقة في استضافة هذه القمة، وعلى النتائج الإيجابية التي توصلنا إليها خلال رئاستكم لأعمالها، مؤكدا على أهمية ما صدر عنها من قرارات نأمل أن تسهم بشكل كبير في دعم التعاون بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي. متمنيا لكم دوام الصحة والسعادة، وللشعب الإندونيسي الشقيق المزيد من التقدم والرخاء».

وغادر ولي العهد جمهورية إندونيسيا، أمس، بعد رئاسة وفد المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين. وكان في وداعه بمطار نغوراه راي الدولي في مدينة بالي بإندونيسيا الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمارية لاهوت بنسار، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام الثقفي، وعدد من المسؤولين.