اللجنة الزراعية بـ «غرفة بيشة» تستعرض فكرة استثمارية جديدة

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المناطق_عسير

أقامت غرفة بيشة ممثلة باللجنة الزراعية ورشة عمل بالتنسيق مع الباحث ياسر الحارثي لعرض فكرة استثمارية لرجال الأعمال بالمحافظة تحت عنوان «الاستثمار في مخلفات النخيل»، بحضور رئيس مجلس الادارة «صالح الوتيد»، ومدير مكتب البيئة ببيشة المهندس «علي آل عساف» ونائب رئيس الغرفة «علي آل خشيل» وعضو الغرفة «مسفر المساعد» وعدد من رجال الأعمال والمهتمين بالجانب الزراعي وأعضاء اللجنة، حيث استعرض الباحث أهداف الفكرة والرؤية وخطة التنفيذ.

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة «صالح الوتيد» بأن الغرفة ستعمل خلال الفترة المقبلة على إطلاق منصة تساهم في دعم الأفكار والفرص الاستثمارية بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تطوير واستثمار مشاريع نوعية رائدة تحقق الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية.

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Source almnatiq

