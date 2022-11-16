أبرزها عودة القائد.. مكاسب حققها الأخضر رغم الخسارة من كرواتيا

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حقق المنتخب السعودي عددًا من المكاسب رغم الهزيمة من كرواتيا بهدف دون رد في ملعب “الملز”.

وواجه الأخضر نظيره الكرواتي في آخر مباريات الفريقين تحضيراً لمنافسات كأس العالم 2022.

“سبورت 24” يستعرض خلال التقرير التالي أبرز المكاسب التي حققها الأخضر رغم الخسارة من كرواتيا.

عودة القائد

استعاد المنتخب الوطني السعودي ورقة رابحة بعودة قائد نادي الهلال، وقائد الأخضر سلمان الفرج الذي تعرض لإصابة في مفصل الكتف غيبته الفترة الماضية.

الفرج برهن على دوره الكبير وظهر بمستولى مميز خلال 65 دقيقة خاضها في مواجهة منتخب كرواتيا وصيف بطل العالم.

صلابة دفاعية

المنتخب السعودي برغم المعاناة الهجومية إلا أنه يقدم مردودًا دفاعيًا قويًا، وجاءت مباراة كرواتيا لتكمل سلسلة من المباريات التي أظهرت صلابة الدفاعي السعودي.

واستقبل الأخضر هدفاً متاخراً في مواجهة كرواتيا التي تضم اسماء بحجم لوكا مودريتش وكراماريتش وإيفان بريسيتش.

منافس أوروبي

المنتخب السعودي سيلعب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات: الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

وتعد مواجهة كرواتيا أفضل استعداد لمواجهة المنتخب البولندي الذي ينتمي لنفس القارة.





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Source akhbaar24

