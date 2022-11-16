︎ .





القبة 22 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 16 نوفمبر 2022 م واس

التقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بمدينة القبة اليوم, الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باثيلي.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي بين الجانبين، وسبل تطويره وتدعيمه, بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة في تحقيق الأمن والاستقرار.

//انتهى//

22:55ت م

0257 القبة 22 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 16 نوفمبر 2022 م واسالتقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بمدينة القبة اليوم, الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باثيلي.وجرى خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي بين الجانبين، وسبل تطويره وتدعيمه, بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة في تحقيق الأمن والاستقرار.//انتهى//22:55ت م0257 www.spa.gov.sa/2401884 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / رئيس مجلس النواب الليبي يلتقي الممثلَ الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.