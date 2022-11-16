منافس الأخضر في كأس العالم.. ليفاندوفسكي وحلم بولندا

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ينتظر المنتخب الوطني السعودي مهمة صعبة لكنها ليست بالمستحيلة خلال منافسات كأس العالم 2022. ويقع المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثالثة، في النسخة الـ22 من المونديال، والتي تضم منتخبات: الأرجنتين والمكسيك وبولندا. ويستعرض “سبورت 24” تاريخ الفرق المنافسة للأخضر خلال البطولة الأهم في كرة القدم ويأتي الحديث عن منتخب بولندا. سجل المونديال شارك المنتخب البولندي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 8 مرات ويستعد لخوض النسخة التاسعة في مونديال قطر. ووصل منتخب بولندا إلى نهائيات كاس العالم في أعوام 1938 و1974 و1978 و1982 و1986 و2002 و2006 و2018 و2022. وحلت بولندا بالمرتبة الثالثة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم لنسختين 1974، 1982 وهما المشاركتان الأبرز للمنتخب البولندي بتاريخ كأس العالم. النجم الأوحد يعد مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي النجم الأبرز في صفوف المنتخب البولندي ويحمل آمال منتخب بلاده في كأس العالم. نجم دورتموند وبايرن ميونيخ السابق وبرشلونة الحالي حقق العديد من الإنجازات رفقة الأندية الأوروبية ويسعى لإنجاز تاريخي مع منتخب بلاده. روبرت ليفاندوفسكي المهاجم الهداف شارك خلال 134 مباراة وسجل 76 هدفًا بجميع المسابقات بقميص منتخب بولندا. نجم الشباب كما يضم المنتخب البولندي بين صفوفه نجم الشباب كريتشوفياك أحد نجوم دوري روشن السعودي. ويمثل كريتشوفياك قوى كبرى في وسط ملعب المنتخب البولندي بسبب خبراته الكبيرة في الملاعب الأوروبية.

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