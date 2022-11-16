المملكة بالمرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية 2022 الصادر من البنك الدولي

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حققت المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في بيانات مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022، الصادرة عن مجموعة البنك الدولي.

وتربعت المملكة على عرش المؤشر إقليمياً، كما أظهرت النتائج تفوقاً سعودياً في جميع المؤشرات الفرعية، حيث صنفت ضمن مجموعة الدول “المتقدمة جداً”، التي تضم الدول ذات الأداء المرتفع جداً في مجال الحكومة الإلكترونية.

ويقيس المؤشر 4 مجالات رئيسية، تشمل توفر الأنظمة الحكومية الأساسية، وتقديم الخدمات الحكومية الرقمية، والتفاعل مع المواطنين، وتعزيز ممكنات التحول الرقمي الحكومي.

وأظهرت بيانات المؤشر تحقيق المملكة نسبة نضج عالية على مستوى المؤشر العام بلغت 97.13%؛ وهو ما وضع المملكة ضمن الدول الرائدة والمبتكرة عالمياً.

وعلى مستوى مؤشر الأنظمة الحكومية الأساسية، بلغت نسبة نضج المملكة في هذا المجال 96.29%، بينما وصلت نسبة نضجها إلى 97.69% في مؤشر ممكنات التحول الرقمي الحكومي.

كما حققت المملكة نسبتي نضج في الخدمات الحكومية الرقمية والتفاعل مع المواطنين بلغتا 97.93% و96.62% على التوالي؛ لتكون المملكة بذلك ضمن مجموعة الدول المتقدمة جداً بالتصنيف في جميع المؤشرات الفرعية.





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Source akhbaar24

