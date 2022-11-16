منافس الأخضر.. بولندا تهزم تشيلي في آخر ودياتها قبل المونديال

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حقق المنتخب البولندي فوزًا صعبا على نظيره التشيلي في المواجهة الودية التي جمعتهما مساء اليوم علي ضمن استعدادات الفريق لخوض منافسات كأس العالم المحدد له الإنطلاق يوم الأحد المقبل.

سجل هدف منتخب بولندا الوحيد في المباراة اللاعب كريستوف بياتيك في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

ويتواجد نجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي على رأس قائمة منتخب بولندا فى مونديال قطر 2022، بالإضافة إلى أركاديوش ميليك مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي.

ويخوض المنتخب البولندى منافسات كأس العالم، ضمن منتخبات المجموعة الثالثة، رفقة كل من المنتخب الوطني والأرجنتين والمكسيك.





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Source akhbaar24

