بعثة “الفتح” تصل الإمارات لخوض معسكر إعدادي

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وصلت بعثة فريق الفتح، مساء اليوم الأربعاء، إلى مدينة العين الإماراتية؛ لخوض معسكر إعدادي خلال فترة التوقف الدولي. وتشهد الفترة الحالية توقف منافسات دوري روشن؛ بسبب ارتباط المنتخب الوطني السعودي بالمشاركة في كأس العالم 2022 بقطر. ويحتل فريق الفتح المركز الثامن بجدول ترتيب النسخة الحالية من دوري روشن رصيد 12 نقطة.

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