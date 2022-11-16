الأمطار تتواصل والبلديات تعلن الطوارئ

وأنهت فرق الطوارئ بالأمانات عمليات نزح مياه الأمطار من الشوارع والميادين، من خلال تنفيذ خطة التعامل مع الأمطار ورفع الاستعداد والجاهزية، إلى جانب متابعة رفع كفاءة أداء قنوات شبكة تصريف المياه، بالشوارع الرئيسية والفرعية والتقاطعات والميادين، وإعادة تأهيلها وإزالة الأتربة والرواسب المعيقة لتدفق المياه في مناهل التصريف.
وذكر المركز الوطني للأرصاد وحماية البيئة، أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد على أجزاء من المناطق الشمالية.
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