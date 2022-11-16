النقل تتدخل لإنهاء خطورة الحاجز القاتل

تجاوبت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، مع ما نشرته دوت الخليج بعددها الصادر الاثنين 28 / ربيع الأول / 1444 الموافق 24 / أكتوبر / 2022 م بعنوان «الحاجز القاتل»، والذي يقع بمنتصف طريق الملك عبدالله امتدادا من كوبري الحضن، باتجاه كوبري الجربة شرقا والموازي لوادي نجران.

وقامت وزارة النقل فرع منطقة نجران بمعالجة الوضع كحل احترازي ومؤقت، بوضع الدهانات العاكسة لتكون وظيفتها تحديد المسار، إذ تعتبر من العلامات التحذيرية والإرشادية في أنظمة المرور، كتنبيه وتحذير لأصحاب المركبات، بالالتزام بالمسار لسالكي الطريق الرئيسي والأيمن لسالكي طريق الخدمة.

وكان الحاجز الحديدي يشكل خطورة بالغة على قائدي المركبات، الذين يتفاجأون به أمامهم، مطالبين بإزالته أو معالجة وضعه.