النقل تتدخل لإنهاء خطورة الحاجز القاتل

وقامت وزارة النقل فرع منطقة نجران بمعالجة الوضع كحل احترازي ومؤقت، بوضع الدهانات العاكسة لتكون وظيفتها تحديد المسار، إذ تعتبر من العلامات التحذيرية والإرشادية في أنظمة المرور، كتنبيه وتحذير لأصحاب المركبات، بالالتزام بالمسار لسالكي الطريق الرئيسي والأيمن لسالكي طريق الخدمة.
وكان الحاجز الحديدي يشكل خطورة بالغة على قائدي المركبات، الذين يتفاجأون به أمامهم، مطالبين بإزالته أو معالجة وضعه.
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