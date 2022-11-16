شمعة أمل تنفذ 4 مشاريع لمستفيديها

نفذت جمعية شمعة أمل بنجران 4 مشاريع لمستفيديها بقيمة 550 ألف ريال، بدعم من منصة إحسان للأعمال الخيرية، وتضمنت المشاريع مشروع السقيا لـ 150 منزلا، بقيمة 160 ألف ريال، ومشروع الرعاية الصحية لـ 35 مستفيدا، بقيمة 250 ألف ريال، ومشروع تأمين احتياجات المرضى لـ 200 مستفيد، ومشروع المستلزمات الطبية بـ 40 ألفا.

ووزعت الجمعية المستلزمات الطبية الخاصة، والكراسي المتحركة والكراسي الكهربائية، والأسرة الطبية مع المراتب الطبية، وكراسي دورات المياه، والسماعات الطبية والبطاريات للسماعات، وعدد 100 من العصاء البيضاء والقسطرة، وأجهزة البخار الكهربائي وكراسي متحركة متعددة المقاسات، ومفارش طبية لذوي الاحتياجات الخاصة، لعدد من ذوي الإعاقة الحركية والمكفوفين والسمعية، بالقسمين الرجالي والنسائي.

وجرى التوزيع بمقر الجمعية والتواصل مع المستفيدين، وتسليمهم الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة، وإيصال لبعض المستفيدين لمن لا يتوفر لديهم وسائل نقل.

وذكر لـ«دوت الخليج» المدير التنفيذي للجمعية حمد آل مسعد، أن هذه المبادرات ضمن مبادرات منصة إحسان للعمل الخيري، لتوفير احتياجات المرضى من ذوي الإعاقة الصحية في منطقة نجران، لجميع الفئات العمرية لكل المستفيدين، وخصصت الجمعية هذه المشاريع من سقيا المحتاجين، والأجهزة الطبية والتعويضية والمستلزمات الطبية، بعد تلقي دعم لـ 4 مشاريع بقيمة 550 ألف ريال، وأكملت الجمعية التنفيذ والشراء لتوزيعها خلال شهرين، وما زالت الجمعية تنتظر دعماً جديداً لمشاريع الشتاء، والسلال الغذائية وكسوة الأعياد، والأجهزة المنزلية وترميم المنازل.