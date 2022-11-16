المستشار الألماني: بوتين شبه معزول عن العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رأى المستشار الألماني أولاف شولتس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبح شبه معزول عن العالم. وقال أمس عقب اختتام قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية «الرئيس الروسي يكاد يكون وحيدا في العالم بسياسته.

إنه ليس لديه حلفاء أقوياء».

وذكر أن دولا مثل الهند وجنوب أفريقيا ساعدت في أن يجد رؤساء الدول والحكومات عبارات واضحة بشكل مدهش عن الحرب الروسية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا يدل على أن هناك كثيرين في العالم لا يعتقدون أن هذه الحرب صائبة، حتى لو امتنعوا عن التصويت في الأمم المتحدة لأسباب مختلفة.

وفي مارس وافق 141 من بين 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة على قرار للأمم المتحدة يدين الحرب. وعارضت أو امتنعت عن التصويت 40 دولة، من بينها روسيا وثلاث دول أخرى من مجموعة العشرين: الصين والهند وجنوب أفريقيا.

وعلى الرغم من الاختلافات الكبيرة في الرأي، تبنت مجموعة العشرين بيانا ختاميا في القمة أدانت فيه الغالبية العظمى من

الأعضاء بشدة حرب روسيا ضد أوكرانيا. كما تم تسجيل الموقف المعارض لروسيا.

وأضاف: من الجيد أنه تم هنا إيجاد عبارات واضحة عن الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا، مضيفا أن جميع الأعضاء أوضحوا أن استخدام أسلحة نووية أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن الجميع وضعوا هذا الخط الأحمر بقوة شديدة، معربا عن سعادته بأن ألمانيا تمكنت من الإعداد لذلك عبر مناقشات مسبقة.