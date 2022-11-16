إندونيسيا تقترح إنشاء منظمة لمنتجي النيكل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقترحت إندونيسيا، التي يوجد بها ربع الاحتياطي العالمي من النيكل، إنشاء منظمة لمنتجي النيكل، على غرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، للمساعدة في تنسيق شؤون إمدادات المعدن الذي يستخدم في صناعة البطاريات.

وأفادت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أمس بأن وزير الاستثمار الإندونيسي، بهليل لهاداليا، كشف عن فكرة إنشاء المنظمة «الشبيهة بمنظمة أوبك»، في اجتماع مع وزيرة التجارة الدولية الكندية، ماري إنج، على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في بالي أمس الأول، بحسب ما ورد في بيان.

وقال لهاداليا إن وجود تحالف للدول الغنية بالمعادن، سيساعد في توحيد السياسات الحكومية ودفع تنمية الصناعة التحويلية.