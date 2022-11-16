إندونيسيا تقترح إنشاء منظمة لمنتجي النيكل

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وأفادت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أمس بأن وزير الاستثمار الإندونيسي، بهليل لهاداليا، كشف عن فكرة إنشاء المنظمة «الشبيهة بمنظمة أوبك»، في اجتماع مع وزيرة التجارة الدولية الكندية، ماري إنج، على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في بالي أمس الأول، بحسب ما ورد في بيان.وقال لهاداليا إن وجود تحالف للدول الغنية بالمعادن، سيساعد في توحيد السياسات الحكومية ودفع تنمية الصناعة التحويلية.
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