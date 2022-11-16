سوناك: حرب أوكرانيا تدفع العالم إلى الركود

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وأضاف «سنعمل على خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي، وبوتين هو المسؤول عن أزمتي الغذاء والطاقة»، بحسب سوناك. وحول ارتفاع مستويات التضخم قال سوناك إن دول مجموعة العشرين تعمل جاهدة لخفض الأسعار ومعدلات التضخم.وأشار إلى أن الحرب في أوكرانيا تشكل تهديدا لنا ولحلفائنا وللاقتصاد العالمي. وكشف عن أن روسيا أطلقت نحو 80 صاروخا على البنية التحتية الأوكرانية أمس الأول.
وأوضح أن سقوط صاروخ في بولندا لم يكن يحدث لولا استمرار الحرب الروسية، مؤكدا على أنه تم الاتفاق مع حلفائنا على ضرورة دعم التحقيقات حول حادثة سقوط صاروخ ببولندا.
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