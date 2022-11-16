إردوغان: تمديد اتفاق الحبوب لمدة عام على الأقل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال تواجده في قمة مجموعة العشرين «جي 20» «نحن نبذل جهودا لتمديد اتفاق الحبوب لمدة عام على الأقل». وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أمس أن إردوغان قال يبدو أن اتفاق الحبوب سوف يستمر. وأوضح إردوغان أنه سوف يناقش صادرات الأسمدة والأمونيا الروسية مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين عندما يعود إلى تركيا. وسمح الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا لملايين الأطنان من الحبوب وغيرها من المنتجات الزراعية المحتجزة في أوكرانيا بسبب الغزو الروسي بالوصول إلى الأسواق العالمية منذ أغسطس. وساعد ذلك على تخفيف ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية. وساعد ذلك على تخفيف ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية.

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