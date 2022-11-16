«التواصل الحكومي» يبحث فرص التعاون والشراكة في إندونيسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى وفد مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام في المملكة، بمجموعة كومباس جراميديا وناشيونال جيوغرافيك بإندونيسيا.

وبحث الجانبان فرص التعاون والشراكة، إلى جانب استعراض أبرز التجارب والخبرات في مختلف مجالات الإعلام، خلال تقديم وفد التواصل الحكومي عرضا حول أبرز مشاريع المركز وأعماله النوعية، والتي شملت إعداد الخطط الإعلامية، وتنظيم المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، وتصميم الهويات البصرية، وأعمال غرفة العمليات الإعلامية، وتغطية الأحداث والمناسبات المحلية والدولية، وتجارب الإنتاج المشترك مع عدد من الجهات المحلية والدولية.

واستعرض وفد التواصل مشروع «متحدثون» الذي يهدف إلى تدريب وتأهيل المتحدثين الرسميين بالمملكة، إضافة إلى مشروع ميدياثون، ومبادرة كنوز التي تبرز الإنتاج المرئي للمملكة، وتجربتها في التوثيق البصري لدعم مكتبة الفيديو.

وتناول الجانبان خلال اللقاء عددا من التجارب التي تناولت مجالات الإنتاج والتدريب والاتصال، والاطلاع على التجارب الإعلامية، التي تعكس ما تملكه الجمهورية الإندونيسية من إرث إعلامي كبير.

ومثل مجموعة كومباس جراميديا وناشيونال جيوغرافيك إندونيسيا، كل من أنطونيوس تومي نائب رئيس التحرير، ومحمد صمسل محرر المكتب الدولي، وماهنديس يوان مدير تحرير ناشيونال جيوغرافيك إندونيسيا.

أبرز مهام مركز التواصل

• إعداد الخطط الإعلامية

• تنظيم المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي

• تصميم الهويات البصرية

• أعمال غرفة العمليات الإعلامية

• تغطية الأحداث والمناسبات المحلية والدولية

• تجارب الإنتاج المشترك مع عدد من الجهات المحلية والدولية