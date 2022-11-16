المملكة تقفز 10مراتب في مؤشر الفجوة بين الجنسين

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فيما يقيس المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين الوضع الحالي وتطور التكافؤ بين الجنسين عبر أربعة أبعاد رئيسة تتمثل في المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، والصحة والبقاء، والتمكين السياسي، إنه أطول مؤشر ثابت يتتبع التقدم نحو سد هذه الفجوات بمرور الوقت منذ إنشائه في عام 2006.وقفزت المملكة 10 مراتب محتلة المركز 127 من أصل 146دولة متقدمة عن المركز147 في مؤشر الفجوة بين الجنسين.
هذا العام، يقيس المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين 146دولة، مما يوفر أساسا لتحليل قوي عبر البلدان. من بين هذه الدول، جرى تمثيل مجموعة فرعية من 102 دولة في كل إصدار من الدليل منذ عام 2006، مما يوفر أيضا عينة ثابتة كبيرة لتحليل السلاسل الزمنية. يقيس مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي الدرجات على مقياس من 0 إلى 100 ويمكن تفسير الدرجات على أنها المسافة المقطوعة نحو التكافؤ (أي النسبة المئوية للفجوة بين الجنسين التي جرى إغلاقها).
وتهدف المقارنات عبر الدول إلى دعم تحديد أكثر السياسات فعالية لسد الفجوات بين الجنسين.
وبالنظر لدول قمة العشرين:
أستراليا
المؤشرات العالمية للفجوة بين الجنسين: 43
المشاركة الاقتصادية والفرص: 38
التحصيل العلمي: 87
الصحة والبقاء: 90
التمكين السياسي: 50
الهند
المؤشرات العالمية للفجوة بين الجنسين: 135
المشاركة الاقتصادية والفرص: 143
التحصيل العلمي: 107
الصحة والبقاء: 146
التمكين السياسي: 48
الأرجنتين
المؤشرات العالمية للفجوة بين الجنسين: 33 من ضمن: 146
المشاركة الاقتصادية والفرص: 102
التحصيل العلمي: 1
الصحة والبقاء: 46
التمكين السياسي: 28
فرنسا
المؤشرات العالمية للفجوة بين الجنسين: 15
المشاركة الاقتصادية والفرص: 40
التحصيل العلمي:1
الصحة والبقاء: 81
التمكين السياسي: 20
الصين
المؤشرات العالمية للفجوة بين الجنسين: 102
المشاركة الاقتصادية والفرص: 37
التحصيل العلمي: 120
الصحة والبقاء: 145
التمكين السياسي: 120
كندا
المؤشرات العالمية للفجوة بين الجنسين: 25
المشاركة الاقتصادية والفرص: 43
التحصيل العلمي: 1
الصحة والبقاء: 94
التمكين السياسي: 31
البرازيل
المؤشرات العالمية للفجوة بين الجنسين: 94
المشاركة الاقتصادية والفرص: 85
التحصيل العلمي: 1
الصحة والبقاء: 1
التمكين السياسي: 104
ألمانيا
المؤشرات العالمية للفجوة بين الجنسين: 10
المشاركة الاقتصادية والفرص: 75
التحصيل العلمي: 81
الصحة والبقاء: 70
التمكين السياسي: 8
إندونيسيا
المؤشرات العالمية للفجوة بين الجنسين: 92
المشاركة الاقتصادية والفرص: 80
التحصيل العلمي: 102
الصحة والبقاء: 77
التمكين السياسي: 90
السعودية
المؤشرات العالمية للفجوة بين الجنسين: 127 تقدمت من المرتبة: 147
المشاركة الاقتصادية والفرص: 128
التحصيل العلمي: 93
الصحة والبقاء: 116
التمكين السياسي: 132
جنوب أفريقيا
المؤشرات العالمية للفجوة بين الجنسين: 20
المشاركة الاقتصادية والفرص: 92
التحصيل العلمي: 41
الصحة والبقاء: 32
التمكين السياسي: 12
المكسيك
المؤشرات العالمية للفجوة بين الجنسين: 31
المشاركة الاقتصادية والفرص: 113
التحصيل العلمي: 60
الصحة والبقاء: 54
التمكين السياسي: 15
إيطاليا
المؤشرات العالمية للفجوة بين الجنسين: 63
المشاركة الاقتصادية والفرص: 110
التحصيل العلمي: 59
الصحة والبقاء: 108
التمكين السياسي: 40
اليابان
المؤشرات العالمية للفجوة بين الجنسين: 116
المشاركة الاقتصادية والفرص: 121
التحصيل العلمي: 1
الصحة والبقاء: 63
التمكين السياسي: 193
الولايات المتحدة
المؤشرات العالمية للفجوة بين الجنسين: 27
المشاركة الاقتصادية والفرص: 22
التحصيل العلمي: 51
الصحة والبقاء: 83
التمكين السياسي: 38
تركيا
المؤشرات العالمية للفجوة بين الجنسين: 124
المشاركة الاقتصادية والفرص: 134
التحصيل العلمي: 101
الصحة والبقاء: 99
التمكين السياسي: 112
المملكة المتحدة
المؤشرات العالمية للفجوة بين الجنسين: 22
المشاركة الاقتصادية والفرص: 44
التحصيل العلمي: 33
الصحة والبقاء: 105
التمكين السياسي: 24
كوريا الجنوبية
المؤشرات العالمية للفجوة بين الجنسين: 99
المشاركة الاقتصادية والفرص: 115
التحصيل العلمي: 97
الصحة والبقاء: 52
التمكين السياسي: 72
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.