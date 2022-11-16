المملكة تقفز 10مراتب في مؤشر الفجوة بين الجنسين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبر 146دولة يغطيها مؤشر 2022، جرى إغلاق الفجوة بين الجنسين في الصحة والبقاء على قيد الحياة بنسبة 95.8%، والتحصيل التعليمي بنسبة 94.4%، والمشاركة الاقتصادية والفرص بنسبة 60.3%، والتمكين السياسي بنسبة 22%.

فيما يقيس المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين الوضع الحالي وتطور التكافؤ بين الجنسين عبر أربعة أبعاد رئيسة تتمثل في المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، والصحة والبقاء، والتمكين السياسي، إنه أطول مؤشر ثابت يتتبع التقدم نحو سد هذه الفجوات بمرور الوقت منذ إنشائه في عام 2006.

وقفزت المملكة 10 مراتب محتلة المركز 127 من أصل 146دولة متقدمة عن المركز147 في مؤشر الفجوة بين الجنسين.

هذا العام، يقيس المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين 146دولة، مما يوفر أساسا لتحليل قوي عبر البلدان. من بين هذه الدول، جرى تمثيل مجموعة فرعية من 102 دولة في كل إصدار من الدليل منذ عام 2006، مما يوفر أيضا عينة ثابتة كبيرة لتحليل السلاسل الزمنية. يقيس مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي الدرجات على مقياس من 0 إلى 100 ويمكن تفسير الدرجات على أنها المسافة المقطوعة نحو التكافؤ (أي النسبة المئوية للفجوة بين الجنسين التي جرى إغلاقها).

وتهدف المقارنات عبر الدول إلى دعم تحديد أكثر السياسات فعالية لسد الفجوات بين الجنسين.

وبالنظر لدول قمة العشرين:

أستراليا

المؤشرات العالمية للفجوة بين الجنسين: 43

المشاركة الاقتصادية والفرص: 38

التحصيل العلمي: 87

الصحة والبقاء: 90

التمكين السياسي: 50

الهند

المؤشرات العالمية للفجوة بين الجنسين: 135

المشاركة الاقتصادية والفرص: 143

التحصيل العلمي: 107

الصحة والبقاء: 146

التمكين السياسي: 48

الأرجنتين

المؤشرات العالمية للفجوة بين الجنسين: 33 من ضمن: 146

المشاركة الاقتصادية والفرص: 102

التحصيل العلمي: 1

الصحة والبقاء: 46

التمكين السياسي: 28

فرنسا

المؤشرات العالمية للفجوة بين الجنسين: 15

المشاركة الاقتصادية والفرص: 40

التحصيل العلمي:1

الصحة والبقاء: 81

التمكين السياسي: 20

الصين

المؤشرات العالمية للفجوة بين الجنسين: 102

المشاركة الاقتصادية والفرص: 37

التحصيل العلمي: 120

الصحة والبقاء: 145

التمكين السياسي: 120

كندا

المؤشرات العالمية للفجوة بين الجنسين: 25

المشاركة الاقتصادية والفرص: 43

التحصيل العلمي: 1

الصحة والبقاء: 94

التمكين السياسي: 31

البرازيل

المؤشرات العالمية للفجوة بين الجنسين: 94

المشاركة الاقتصادية والفرص: 85

التحصيل العلمي: 1

الصحة والبقاء: 1

التمكين السياسي: 104

ألمانيا

المؤشرات العالمية للفجوة بين الجنسين: 10

المشاركة الاقتصادية والفرص: 75

التحصيل العلمي: 81

الصحة والبقاء: 70

التمكين السياسي: 8

إندونيسيا

المؤشرات العالمية للفجوة بين الجنسين: 92

المشاركة الاقتصادية والفرص: 80

التحصيل العلمي: 102

الصحة والبقاء: 77

التمكين السياسي: 90

السعودية

المؤشرات العالمية للفجوة بين الجنسين: 127 تقدمت من المرتبة: 147

المشاركة الاقتصادية والفرص: 128

التحصيل العلمي: 93

الصحة والبقاء: 116

التمكين السياسي: 132

جنوب أفريقيا

المؤشرات العالمية للفجوة بين الجنسين: 20

المشاركة الاقتصادية والفرص: 92

التحصيل العلمي: 41

الصحة والبقاء: 32

التمكين السياسي: 12

المكسيك

المؤشرات العالمية للفجوة بين الجنسين: 31

المشاركة الاقتصادية والفرص: 113

التحصيل العلمي: 60

الصحة والبقاء: 54

التمكين السياسي: 15

إيطاليا

المؤشرات العالمية للفجوة بين الجنسين: 63

المشاركة الاقتصادية والفرص: 110

التحصيل العلمي: 59

الصحة والبقاء: 108

التمكين السياسي: 40

اليابان

المؤشرات العالمية للفجوة بين الجنسين: 116

المشاركة الاقتصادية والفرص: 121

التحصيل العلمي: 1

الصحة والبقاء: 63

التمكين السياسي: 193

الولايات المتحدة

المؤشرات العالمية للفجوة بين الجنسين: 27

المشاركة الاقتصادية والفرص: 22

التحصيل العلمي: 51

الصحة والبقاء: 83

التمكين السياسي: 38

تركيا

المؤشرات العالمية للفجوة بين الجنسين: 124

المشاركة الاقتصادية والفرص: 134

التحصيل العلمي: 101

الصحة والبقاء: 99

التمكين السياسي: 112

المملكة المتحدة

المؤشرات العالمية للفجوة بين الجنسين: 22

المشاركة الاقتصادية والفرص: 44

التحصيل العلمي: 33

الصحة والبقاء: 105

التمكين السياسي: 24

كوريا الجنوبية

المؤشرات العالمية للفجوة بين الجنسين: 99

المشاركة الاقتصادية والفرص: 115

التحصيل العلمي: 97

الصحة والبقاء: 52

التمكين السياسي: 72