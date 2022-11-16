روسيا تطالب بالسيطرة على إمدادات الحبوب

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من جانبه أعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس عن اعتقاده بأن اتفاق تصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا سيتم تمديده، بعد موعد انتهاء سريانه في 19 نوفمبر، مضيفا أن أنقرة تبذل جهودا لتمديده لمدة عام.وقال إردوغان في مؤتمر صحفي خلال قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، إن المحادثات بشأن تمديد الاتفاق مستمرة، مشددا على أنه مهم للعالم، وفق «رويترز».
يشار إلى أن مبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي تسيطر عليه السفن الروسية، أبرمت في يوليو الماضي برعاية أممية وتركية، مقلصة من مخاوف الأمن الغذائي، خصوصا في بعض أنحاء العالم النامي الذي يعتمد بشدة على واردات الحبوب.
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