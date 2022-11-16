منظمات الإغاثة: القمة لم تتعهد بمكافحة الجوع والفقر

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وتم توجيه انتقادات لدول جي 20 ومن بينها ألمانيا، أمس لإخفاقها في بذل المزيد بشأن ما يطلق عليه حقوق السحب الخاصة، وهو نوع من عملة الاحتياط التي طرحها صندوق النقد الدولي لتوفير السيولة للدول، إضافة إلى مسائل أخرى.وقالت ماروين ميير من منظمة وورلد فيجن للإغاثة «على الرغم من أن دول جي 20 تشجع جميع الدول الأعضاء على تقديم المساعدة المالية للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط عبر حقوق السحب الخاصة، فإن ألمانيا الدولة الوحيدة في مجموعة الدول السبع التي لن تلبي هذا الطلب».
وأضافت أن ألمانيا ترجئ تداول 30 مليار دولار من الأصول الاحتياطية المخصصة لهذا الغرض، مشيرة إلى أنه لا يحدث شيء بسبب خلافات تتعلق بتصيد الأخطاء بين الحكومة الألمانية والبنك المركزي الألماني.
وتهدف حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد لتقديم مساحة مالية إضافية للمناورة لأعضائه.
ويمكن للدول الأعضاء الأكبر في الصندوق التنازل عن حقوقها للدول الأفقر.
ويتمثل الهدف المعلن في توفير 100 مليار دولار كمساهمات طوعية للدول المتعثرة.
وقد تم جمع 82 مليار دولار حتى الآن.
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